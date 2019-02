Niederegger: Marke des Jahrhunderts 2019

Seit seiner Gründung 1806 ist das Lübecker Traditionshaus Niederegger nicht nur in der Hansestadt, sondern weltweit zum Synonym für Marzipan von höchster Qualität geworden. Als Marktführer in diesem Segment wurde das Unternehmen jetzt erneut in das Kompendium Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts der Zeit Verlagsgruppe aufgenommen und erhält die Auszeichnung „Marke des Jahrhunderts 2019“. Damit zählt Niederegger deutschlandweit zum exklusiven Kreis von 200 Marken, die in ihrer jeweiligen Branche Qualitätsstandards setzen.

www.niederegger.de