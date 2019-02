HAPTICA® live ’19: Best Practices aus aller Welt

Auf der HAPTICA® live ’19 am 20. März steht neben den Produkten der mehr als 190 Aussteller v.a. die Anwendungspraxis im Fokus: In der Best Practice-Show werden rund 20 bereits erfolgreich umgesetzte Kampagnen aus aller Welt gezeigt, in denen ein haptischer Botschafter eine zentrale Rolle einnimmt. Das Amsterdamer Stadtmarketing etwa kratzte Kaugummi vom Straßenpflaster ab und fertigte daraus einen Sneaker, um damit für eine saubere Stadt zu werben. Und die Bayerische Landesbank kreierte für ein VIP-Mailing eine Krawatte, die sich per Zipper in einen Fanschal für den FC Bayern Basketball verwandeln lässt, dessen Sponsor die Bank ist. Die Bienenschutz-Initiative Melifera verplombte symbolisch den letzten Honig für die Nachwelt und The Outside Project machte mit einem „Coming Out Kit“ der etwas anderen Art auf der Londoner Pride Parade auf das Problem der Obdachlosigkeit in der LGBT-Community aufmerksam.

Diese und weitere Umsetzungsbeispiele sind am 20. März 2019 von 09.00 bis 17.30 Uhr im World Conference Center Bonn zu sehen.

Noch mehr Ideen für die Praxis liefert auch das Vortragsprogramm: Insgesamt acht Referenten berichten in fünf Vorträgen über konkrete Beispiele aus ihren Unternehmen. In der Ausstellung der Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2019 können sich die Besucher außerdem von 44 ausgezeichneten Streuartikeln, Premiumprodukten, Merchandisingartikeln, Sonderanfertigungen, Veredelungstechniken und Best Practices inspirieren lassen.

Die HAPTICA® live wird vom Kölner Verlagshaus WA Media organisiert und richtet sich an Werbeartikeleinkäufer, -händler, Marketingentscheider und Werbeagenturen. Der Besuch ist kostenfrei, eine Registrierung ist vorab über die Website erforderlich.

www.haptica-live.de

Fotos: © YouTube/Publicis One Nederland; FC Bayern München