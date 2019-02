Merchandise World: Besucherplus und gute Stimmung

Am 30. und 31. Januar 2019 fand im NAEC im englischen Stoneleigh die diesjährige Winterausgabe der Merchandise World statt. Bei der gemeinsam vom britischen Branchendienstleister Sourcing City und dem BPMA (British Promotional Merchandise Association) organisierten Veranstaltung präsentierten sich 217 Aussteller (Januar 2019: 172), darunter eine hohe Anzahl Lieferanten vom europäischen Festland. Wie üblich bot die Veranstaltung sowohl klassische Messestände als auch spezielle Lounges, in denen sich Aussteller und Besucher zu vorab gebuchten Gesprächen treffen konnten.

Trotz winterlicher Wetterkapriolen konnten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge mit 1.340 Besuchern ein Plus von 30% gegenüber dem Vorjahr verbuchen. Einlass zur Merchandise World erhalten Sourcing City-Kunden und Mitglieder des BPMA, des Sourcing City Purple Club oder der einschlägigen britischen Katalog- und Einkaufsgruppen sowie Werbeartikelhändler ohne Mitgliedschaft, deren Jahresumsatz mehr als 100.000 Pfund beträgt – auf diese Weise wollen die Veranstalter ein gewisses Niveau auf Besucherseite sicherstellen. Tatsächlich hoben viele Aussteller die hohe Qualität der Kontakte hervor, ebenso wie die gute Besucherfrequenz. Eine geschäftige Atmosphäre und gute Stimmung prägten die Show, wenngleich die andauernde Unsicherheit um den Brexit viele Gespräche dominierte.

Am Vortag der Messe veranstaltete der BPMA erneut seinen Education Day mit Vorträgen und Workshops, während der Abend des ersten Messetages im Zeichen des festlichen BPMA Award Dinners stand, bei dem der Verband seine jährlichen Auszeichnungen verlieh.

Die Sommerausgabe der Merchandise World findet am 11. September 2019 in der Marshall Arena in Milton Keynes statt, gefolgt von der Winterausgabe am 12. und 13. Januar 2020 in der Ricoh Arena in Coventry.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 383 (27. Februar 2019).

// Till Barth

www.merchandiseworld.co.uk

Fotos: Till Barth, © WA Media