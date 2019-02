Pagani Pens stellt sich neu auf

Pagani Pens, CH-Cadempino, hat seine Aktivitäten und sein Markenportfolio neu strukturiert. Unter der neuen Geschäftsführung von Rossana Porotti und Dr. Eckhard Sohns wurde das Unternehmen in zwei Business Units aufgeteilt – eine für das Geschäft mit Komponenten für Minentechnik und eine für Schreibgeräte.

Die Marke Premec bleibt künftig dem weltweiten Komponentengeschäft der Gruppe vorbehalten. Seit Januar 2019 werden Schreibgeräte der Marke Premec unter dem Markennamen Pigra weitergeführt. Die Tagline „Made by Italians“ betont die italienische Identität von Pigra und setzt sie vom „Swiss made“ Prodirs ab. Mit seinem neuen Markenportfolio für Schreibgeräte will sich Pagani Pens künftig auf den Werbeartikelmarkt konzentrieren und sein Netz eigener Vertriebsgesellschaften in Europa weiter ausbauen. Die Aktivitäten im Schreibgeräte-Einzelhandel wurden zum Jahresende 2018 eingestellt.

www.paganipens.com

www.pigra.com

www.prodir.com