Polyconcept: Neuer CEO

Polyconcept, USA-New Kensington, hat einen neuen CEO: Ab sofort zeichnet Neil Ringel für die Geschicke des Global Players verantwortlich, der als der weltweit größte Werbeartikellieferant gilt. Ringel verfügt über umfangreiche Erfahrung im B2B-Geschäft. Er kommt von Staples, wo er 23 Jahre lang in Führungspositionen tätig war, zuletzt als President of North America Delivery und als Verantwortlicher im Bereich Corporate Development, wo u.a. strategische Akquisitionen zu seinen Aufgaben zählten. Von Pittsburgh aus wird Ringel künftig alle Unternehmensbereiche von Polyconcept verantworten, darunter der operative Unternehmensbereich Polyconcept North America (PCNA), das niederländische Tochterunternehmen PF Concept mit Sitz in Roelofarendsveen sowie andere globale Geschäftsbereiche. Er folgt auf Gene Colleran, der seit 2015 CEO von Polyconcept war. „Wir heißen Neil Ringel herzlich in der Polyconcept-Familie willkommen. Mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten wird er uns bei der Bewältigung künftiger Herausforderungen und Unternehmensentwicklungen hervorragend unterstützen“, so Ralf Oster, CEO von PF Concept. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, die Vorteile und Services für unsere Partner weiter auszubauen.“

Polyconcept ist ein Unternehmen von Charlesbank Capital Partners und beliefert den Werbeartikelhandel auf fünf Kontinenten in mehr als 100 Ländern mit Werbeartikeln. Der Geschäftsbereich PCNA umfasst die Marken Bullet, Leed’s, JournalBooks und Trimark. Als europäische Division von Polyconcept beliefert PF Concept den europäischen Werbeartikelhandel von 17 Niederlassungen aus mit einer umfangreichen Produktrange und bietet seinen nach eigenen Angaben 9.200 Kunden in mehr als 60 Ländern eine Reihe paneuropäischer Serviceleistungen.

www.polyconcept.com