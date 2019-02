CTCO + C!print: Pflichttermin in Südeuropa

Mehr als 300 Anbieter haptischer Werbung – darunter zahlreiche neue Teilnehmer – präsentierten nach offiziellen Angaben auf der 12. Ausgabe der CTCO vom 5. bis zum 7. Februar d.J. im Eurexpo in Lyon ihr Portfolio. Wie in den Vorjahren war die Internationalität der Aussteller sehr hoch – für Unternehmen, die in den französischen und südeuropäischen Markt exportieren wollen, ist die Veranstaltung ein Pflichttermin. Parallel zur CTCO fand, wie üblich, in der benachbarten Messehalle die C!print statt, auf der rund 250 Anbieter ihr Angebot in Sachen Druck, Veredelung und Individualisierung inkl. Serviceleistungen zeigten. Synergien zwischen den beiden Messen sind erwünscht und finden statt – gleichwohl bleibt der Fachbesucherstatus der CTCO durch wirksame Kontrollen und ein besonderes Einlassprozedere erhalten.

Die Messe bot ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und Vorträgen zu diversen Themenschwerpunkten. Das gesamte Spektrum gegenständlicher Werbung wurde präsentiert, auch die textile Werbung – in Frankreich wird zwischen textilen Werbeträgern und anderer haptischer Werbung unterschieden – war mit allen namhaften Anbietern sehr gut vertreten. Wie aus den Vorveranstaltungen gewohnt, präsentierte sich die französische Lieferantengruppe „Les Specialistes“ auf einem attraktiven Sonderareal. Auch der französische Verband 2FPCO (Fédération Française des Professionnels de la Communication par l’Objet) zeigte Flagge.

Namentlich am zweiten Veranstaltungstag war die Messe sehr gut besucht, augenscheinlich hatten die Aussteller intensive Gespräche, an manchen Ständen bildeten die Besucher regelrecht Trauben. Offizielle Angaben zu den Besucherzahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor – die im Vorjahr erreichte Zahl von 10.705 Besuchern dürfte aber wohl wieder erreicht worden sein. Gelobt wurde die gute Organisation des Veranstalters 656 Editions, ebenso das angenehme Get-together am Abend des zweiten Messetages mit erlesenen französischen Köstlichkeiten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 383 (27. Februar 2019).

// Michael Scherer

www.salon-ctco.com

www.salon-cprint.com

Fotos: Michael Scherer, © WA Media