cyber-Wear: Neuer Standort

Zu Jahresbeginn hat cyber-Wear seinen Firmensitz in Dossenheim verlassen und ein neues Gebäude in Mannheim bezogen. Der Neubau bedeutet für alle Mitarbeiter und insbesondere auch für das Lager deutlich mehr Platz und Rangiermöglichkeiten. So sind die neuen Büroräume mit einer Gesamtfläche von 1.564 qm besonders groß, und die Design- und Grafikabteilung logiert jetzt in einem eigens für sie errichteten hochmodernen Design-Lab mit einer Fläche von rund 250 qm.

Neben den Büros entsteht eine neue Lagerfläche mit modernen Hochregalen auf einer Fläche von 3.950 qm. Hier wird v.a. die Raumhöhe genutzt, die eine kostengünstige Lagerung ermöglicht.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

cyber-Wear Heidelberg GmbH

Elsa-Brändström-Str. 4

D-68229 Mannheim

Tel.: +49/6221/7590500

Fax: +49/6221/7590555

info@cwmail.org

www.mycybergroup.com