Der HAPTICA® live ‘19 Eventguide ist online

Am 20. März 2019 öffnet die HAPTICA® live ’19 ihre Tore im World Conference Center Bonn (WCCB). Mit dabei: Mehr als 190 Aussteller aus allen Bereichen der haptischen Werbung, die dort ihre Neuheiten und Trends präsentieren. Wer seinen Besuch planen und sich im Vorfeld einen Überblick über die ausstellenden Unternehmen verschaffen möchte, kann dies mithilfe des HAPTICA® live Eventguides tun, der ab dem 20. Februar in gedruckter Fassung vorliegt und zusammen mit der Ausgabe Nr. 71 von Promotion Products (Erscheinungstermin: 20. Februar) sowie der Nr. 383 der Werbeartikel Nachrichten (Erscheinungstermin: 27. Februar) verschickt wird. Die digitale Version lässt sich bereits jetzt online einsehen.

Über die Vorstellung der ausstellenden Unternehmen hinaus informiert der Eventguide über alle Programmdetails der Veranstaltung und enthält einen Servicebereich mit Anreise-Informationen, WLAN-Passwort auf der HAPTICA® live etc. Er wird für alle Besucher am 20. März im WCCB am Empfang und am Stand von WA Media (F, F2) ausliegen. Aktuelle Informationen zur „Erlebniswelt Haptische Werbung“ sind zudem in der HAPTICA® live-App verfügbar.

Die HAPTICA® live ’19 ist am 20. März von 9.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Besuch ist kostenfrei, es ist lediglich eine Anmeldung erforderlich unter: www.haptica-live.de/anmeldung. Veranstalter ist das Kölner Verlagshaus WA Media, Herausgeber der Fachmagazine Werbeartikel Nachrichten und eppi magazine, der Industriemagazine HAPTICA® und Promotion Products sowie Ausrichter des Promotional Gift Award.

www.haptica-live.de