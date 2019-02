GWW-Newsweek: Fachbesuchertag mit Vortragsprogramm

Am 20. Februar 2019 findet in Wuppertal der Newsweek-Fachbesuchertag statt, der Werbeartikelhändlern ein reichhaltiges Programm bietet: Neben dem Informationsaustausch untereinander und der Präsentation von Produktneuheiten und Trends steht auch die Vermittlung von Fachwissen auf dem Programm der vom GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) organisierten Roadshow. So erhalten Besucher des Händlertages detaillierte Informationen zu dem seit 1. Januar 2019 gültigen Verpackungsgesetz und verlässliche Auskünfte darüber, was im Einzelnen zu beachten ist. Erläutert wird u.a., wie sich das neue Gesetz auf den Alltag der Werbeartikelberater auswirkt. In einer anschließenden Fragerunde können sich die Teilnehmer weitere Klarheit verschaffen.

Die kostenfreie Messeveranstaltung am 20. Februar ist Werbeartikelhändlern vorbehalten, Industriekunden haben die Möglichkeit die Veranstaltung am 19. Februar, ebenfalls in der Historischen Stadthalle in Wuppertal, über eine Einladung durch eine der teilnehmenden Berateragenturen zu besuchen.

Werbeartikelhändler, die gemeinsam mit ihren Kunden an der GWW-Newsweek in Wuppertal und/oder an einem der sieben weiteren Standorte in ganz Deutschland (6. bis 16. Mai 2019) teilnehmen möchten, können sich auf der Homepage des GWW anmelden. Berater, die ohne Industriekunden ausschließlich den Fachbesuchertag besuchen möchten, registrieren sich über das dafür vorgesehene Anmeldeformular.

www.gww.de