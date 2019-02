New Wave eröffnet neues Logistikzentrum

Am 25. Januar 2019 hat die New Wave GmbH, Oberaudorf, ihr neues Logistikzentrum in Geiselwind eröffnet, das über eine Lagerfläche von rund 11.000 qm mit 8.500 Paletten-Stellplätzen sowie insgesamt 33.000 Pickplätzen verfügt. Außerdem bietet der neue Standort dem Tochterunternehmen der schwedischen New Wave Group einen 450 qm großen Showroom, in dem sämtliche Textilmarken präsentiert werden, sowie ein 650 qm großes Outlet, das im Juni seine Pforten öffnen soll. „Es ist unglaublich, in welch kurzer Zeit das alles hier entstanden ist. Gefühlt habe ich immer noch den Sand vom Spatenstich in den Schuhen. Dabei stehe ich nicht mal ein Jahr später hier in unserem neuen Wohnzimmer – unserem komplett eingerichteten New Wave-Showroom, der zum ersten Mal überhaupt unser komplettes Portfolio an einem Ort präsentiert“, freut sich New Wave-Geschäftsführer Andre Bachmann.

Neben Craft bietet New Wave mit den schwedischen Marken Clique, Printer, James Harvest Sportswear, J. Harvest & Frost sowie ProJob ein breites Portfolio an Textilien für verschiedene Bereiche, darunter Basics, Sport-, Business-, Arbeits-, Golf- und Lifestyle-Bekleidung, die individuell via Druck oder Stick veredelt werden können.

www.newwave-germany.de