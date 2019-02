Qualitätsoffensive auf der WEMA

Zu mehr „Quality Time“ verhalf das Stuttgarter DIE6-Mitglied Scholz Promotion seinen Kunden am 7. Februar 2019. Denn so lautete das Motto der firmeneigenen Werbeartikelmesse WEMA, das die nach offiziellen Angaben 289 Besucher gleich doppelt eingelöst fanden. Zum einen avancierte der Aufenthalt in der Phoenixhalle des Stuttgarter Römerkastells angesichts der Wohlfühlatmosphäre und freundlichen wie kompetenten Beratung durch das Scholz-Team leicht zur „Quality Time“. Zum anderen drehte sich bei der Veranstaltung alles um die laut Scholz-Geschäftsführer Alexander Helm „einzig wahre Ware“, nämlich Qualität. Helm skizzierte in einer Präsentation das Dienstleistungsangebot seiner Agentur, das v.a. dazu diene, den Kunden mehr Zeit für andere Aufgaben zu verschaffen.

Qualitativ hochwertig war auch das Produktangebot der rund 40 Aussteller, das von Solinger Messern über Schweizer Trinkflaschen bis hin zu neuen Technik-Gadgets und pfiffigen Streuartikeln reichte. Die Aussteller zeigten sich mehrheitlich zufrieden mit der Veranstaltung. Die Kommentare reichten von „sehr interessant“ (Dominik Holzer, Sigg) über „ordentlich was zu tun“ (Georg Bock, Protrade) bis hin zu „Macht Sinn!“ (Philipp Kunz, i.p.a. Sweets).

