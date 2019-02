Plagiarius 2019: „Siegerehrung“ auf der Ambiente

Seit 1977 rückt der Plagiarius, verliehen von der Aktion Plagiarius e.V., Schäden durch Plagiate und Fälschungen ins öffentliche Licht. Erklärtes Ziel des von Designer Prof. Rido Busse ins Leben gerufenen und von dreisten Herstellern und Händlern gefürchteten Schmähpreises ist es, Aufmerksamkeit für die unfairen und teils kriminellen Geschäftspraktiken von Produkt- und Markenpiraten aus aller Welt zu schaffen, um Industrie, Politik und Verbraucher für die Problematik zu sensibilisieren. Trophäe des Negativpreises ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase, die als Symbol für die Gewinne steht, die Nachahmer auf Kosten der Kreativen und der Industrie erwirtschaften. Am 8. Februar 2019 wurde der Plagiarius auf der Frankfurter Konsumgütermesse Ambiente zum 43. Mal verliehen.

Offiziellen Angaben zufolge haben die EU-Zollbehörden allein 2017 mehr als 31 Mio. rechtsverletzende Produkte im Wert von über 580 Mio. Euro an den EU-Außengrenzen beschlagnahmt. Herkunftsland Nr. 1 der Fälschungen ist nach wie vor mit großem Abstand China, unlautere Nachahmungen werden nach Angaben der Aktion Plagiarius häufig jedoch auch in Industrieländern hergestellt, vertrieben oder sogar von dort in Auftrag gegeben. Gezielt würden Mitbewerber die Existenz von gewerblichen Schutzrechten prüfen. Sind keine eingetragen, werden Anspruchsdenken und Skrupel über Bord geworfen und fremde Design- und Techniklösungen als eigene Leistung ausgegeben. Das belegt auch der aktuelle Produktpiraterie-Bericht des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.): Nach China als klarem Ursprungsland Nr. 1 von Plagiaten folgen zum wiederholten Mal Deutschland mit 19% auf Platz 2 und Italien mit 18% auf Platz 3.

Bei der Verleihung des Plagiarius 2019 wurden aus insgesamt 37 Einsendungen drei Hauptpreise, sechs gleichrangige Auszeichnungen und ein Sonderpreis verliehen. Die prämierten Produkte – von 1977 bis heute – sind im Museum Plagiarius in Solingen zu sehen.

www.plagiarius.com