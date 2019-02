Daiber füllt die Waldheimkasse

Bei Daiber in Albstadt ist das soziale Engagement bereits seit vielen Jahren Teil der Firmenphilosophie und ein wichtiges Anliegen des gesamten Teams. So spendeten die Mitarbeiter des Textilherstellers um die Weihnachtszeit 2018 eine Summe von 450 Euro, die von der Geschäftsleitung auf 1.000 Euro aufgerundet wurde. Der Scheck ging an das evangelische Ferienwaldheim in Ebingen, wo sich die Kinder jetzt u.a. über einen neuen Backofen freuen dürfen.

www.daiber.de