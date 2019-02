Gabriele Bühring: Von Sondereiern bis zu Extrawürsten

Unter dem Motto „Haptisch. Besonders. Gut.“ hat das Schleswig-Holsteiner Unternehmen Gabriele Bühring Untersetzer, Mousepads, Zahlmatten und Schreibunterlagen in ausgefallenen Designs im Programm. Darüber hinaus ist auf Kundenwunsch seit jeher die Umsetzung individueller Gestaltungen möglich.

In modernem Look und mit gerundeten, spacigen Formen überzeugt die Serie Ufo. Die Mousepads werden in der EU aus Recyclingleder in den Farben Hellgrün oder Grau projektbezogen hergestellt. Der Lederfaserstoff besteht aus Lederresten, die mit Naturkautschuk gebunden werden und PVC-frei sind. Die Oberflächenbeschichtung auf Wasserbasis ist ebenfalls umweltfreundlich und pflegeleicht. CI-gerechte Werbeanbringungen sind als Blind- oder Farbprägung sowie als Siebdruck realisierbar. Die Lieferzeit in der Standardausführung beträgt rund vier Wochen.

Bei Gabriele Bühring finden sich zudem zahlreiche weitere pfiffige Werbeartikel. Aufmerksamkeitsstarke Mappen in Sonderanfertigung aus den Materialien Kunststofffolie, Kunstleder oder Leder, Woll- oder PET-Filz sowie Feinpappe runden das Angebot ab. Dabei liegt der Spezialistin für Sondereier und Extrawürste „made in Germany“ bzw. „made in EU“ das Thema Nachhaltigkeit sehr am Herzen. Ebenso wichtig ist dem Team von Gabriele Bühring die Umsetzung individueller Kundenwünsche – hier werden gerne Extrawürste gebraten.

www.buehring-shop.de