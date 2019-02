koziol erhält German Design Award 2019

Für eine exklusive Sonderanfertigung hat koziol, Erbach, einen German Design Award 2019 erhalten: Das Aptawelt Esslernteller-Set führt Kleinkinder spielerisch an das selbstständige Essen heran und unterstützt dabei die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten im zweiten Lebensjahr. Auftraggeber Aptamil entschied sich bewusst für koziol als Partner für die Entwicklung des Werbeartikels, da das Unternehmen ein exzellentes Design Consulting inklusive hauseigener Produktentwicklung bietet. Die Herstellung des Sets erfolgte am Firmensitz in Erbach/Odenwald. Seit Mai 2017 wurden bisher über 250.000 Esslernteller an Eltern über die U6-Untersuchung beim Kinderarzt verteilt.

Das Aptawelt Esslernteller-Set wurde im vergangenen Jahr bereits mit einem Promotional Gift Award ausgezeichnet.

www.koziol.de