HAPTICA® live ’19: Der Kaiser hält Hof

Der „Kaiser Hof“, eine neue exklusive Büroimmobilie im Herzen Kölns am geschichtsträchtigen Kaiser-Wilhelm-Ring, will nicht nur gebaut, sondern auch vermarktet werden. Damit beauftragte Immobilienentwickler Art-Invest Real Estate die Counterpart Group: Die Fullservice-Werbeagentur entwickelte eine polygonale 3D-Nachbildung von Kaiser Wilhelm und machte die Figur zum zentralen Botschafter der Kommunikation. Ihren „Kaiser Wilhelm“ und weitere Produkte, die rund um die „Kaiserwelt“ entstanden, präsentieren Judith Dobner, Counterpart Group, und Arne Hilbert, Art-Invest, in ihrem Vortrag auf der HAPTICA® live ’19 am 20. März um 12.30 Uhr im World Conference Center Bonn. Ergänzend zu den Produkten und Ideen von mehr als 190 Ausstellern ist das Vortragsprogramm ein wichtiger Bestandteil des anwendungsfokussierten Konzepts der „Erlebniswelt Haptische Werbung“.

Arne Hilbert, Art-Invest, und Judith Dobner, Counterpart Group.

Die HAPTICA® live ‘19 öffnet am 20. März 2019 von 09.00 bis 17.30 Uhr ihre Tore im World Conference Center Bonn. Sie richtet sich an Werbeartikeleinkäufer, -händler, Marketingentscheider und Werbeagenturen und liefert Anregungen für den praktischen Einsatz gegenständlicher Werbung. Die Ausstellung der Gewinnerprodukte des Promotional Gift Award 2019 gehört dabei ebenso zu den Inspirationsquellen wie die Best Practice-Show, in der erfolgreich umgesetzte Kampagnen mit haptischen Elementen vorgestellt werden.

www.haptica-live.de

Bildquelle: Art-Invest Real Estate; Counterpart Group