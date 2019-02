Heri-Rigoni: Dritte Generation geht an Bord

Zum 1. Januar 2019 ist Adrian Rigoni dem Familienunternehmen Heri-Rigoni GmbH, Niedereschach, beigetreten und verstärkt das Verkaufsteam der Werbeartikelmarke emotion factory. Mit mehrjähriger Erfahrung in der Stempel- und Schreibgerätebranche übernimmt er außerdem den Vertrieb der Stempelkugelschreiber nach Südamerika. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung absolvierte Adrian Rigoni ein Studium der Betriebswirtschaft und sammelte Erfahrung im internationalen Umfeld durch Tätigkeiten z.B. in Taiwan und Ecuador. Zuletzt war er als Produkt- und Preismanager bei einem deutschen Automobilhersteller am Standort Prag tätig. Mit Adrian Rigoni tritt die dritte Generation in das 1961 von Herbert Rigoni gegründete Unternehmen ein, das heute von seinem Vater Armin und dessen Bruder Michael Rigoni geleitet wird.

www.heri.de