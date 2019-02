Karlsruher Werbemitteltag: „Für Werbemittelspürnasen“

Am 12. Februar 2019 fand im Kulturzentrum Tollhaus Karlsruhe der diesjährige Karlsruher Werbemitteltag der Werbepräsente Hauptfleisch GmbH statt. Pünktlich um 9 Uhr öffneten sich die Türen für alle „Werbemittelspürnasen“, und die ersten Besucher fanden ihren Weg zu den neuesten Innovationen und Highlights der Werbeartikelbranche.

Mit nach offiziellen Angaben rund 220 Personen von über 150 Firmen konnte die Besucherzahl im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, und die insgesamt 35 Aussteller registrierten deutlich mehr Anfragen. Da sich die Besucherströme in diesem Jahr über den gesamten Tag verteilten, hatte das Team von Hauptfleisch mehr Zeit, sich um einzelne Kunden zu kümmern und auf deren Wünsche einzugehen. Auch dadurch, dass der Werbemitteltag 2019 zum zweiten Mal im Tollhaus stattfand, konnte der Ablauf optimiert werden, was sich nach Veranstalterangaben deutlich in der Zufriedenheit aller Beteiligten zeigte.

Last, but not least hatte man für die „Werbemittelspürnasen“ auch dieses Jahr den passenden Spürsinn in Sachen Catering, denn es gab allerlei Auswahl sowie ein Live Cooking der Cantina Majolika, das großen Anklang fand und vielfach gelobt wurde.

www.hauptfleisch.de

Bildquelle: Werbepräsente Hauptfleisch