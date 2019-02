Charity-Aktion bei Outstanding Branding

Outstanding Branding, GB-London, hat 3.000 Pfund (ca. 3.450 Euro) für krebskranke Kinder gesammelt. Die Spendensumme ist Client Experience Manager Fred Goozee zu verdanken, der seine Haarpracht für den guten Zweck opferte: Am 14. Februar 2019 trennte sich Goozee von seinen charakteristischen langen Haaren, unterstützt wurde die Aktion u.a. vom Remscheider Schirmspezialisten Fare.

Die abgeschnittenen Haare wurden an die Initiative The Little Princess Trust geschickt, wo sie jetzt für eine Perücke verwendet werden. „Es bedeutet mir sehr viel, dass ich diese tolle Aktion unterstützen konnte“, so Goozee. „Schon lange hatte ich den Wunsch, mein Haar für eine Perücke zu spenden, die ein krebskrankes Kind bekommt. Dass ich jetzt statt der ursprünglich anvisierten 1.000 Pfund sogar 3.000 sammeln konnte, ist phänomenal, und ich danke allen Sponsoren.“

Fare unterstützte die Charity-Aktion mit eine Summe von 500 Pfund (ca. 575 Euro).

www.outstandingbranding.co.uk