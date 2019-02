German Design Award für Brainbow

Brainbow Promotional Items, Krefeld, darf sich über eine Auszeichnung mit dem German Design Award 2019 freuen – die Entwicklung des Corporate Designs durch die Richartz Werbung + Mehr KG wurde in der Kategorie „Excellent Communications Design/Corporate Identity“ mit einer „Special Mention“ gewürdigt. Die Preisverleihung des German Design Award fand am 8. Februar 2019 im Rahmen der Ambiente in Frankfurt am Main statt.

Der German Design Award wird vom Rat für Formgebung vergeben und zeichnet innovative Produkte und Projekte, ihre Hersteller und Gestalter aus, die in der deutschen und internationalen Designlandschaft wegweisend sind. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.

www.brain-bow.de