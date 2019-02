Hong Kong Gifts & Premium Fair: Angesagte Präsentideen

Zum mittlerweile 34. Mal öffnet vom 27. bis zum 30. April 2019 die HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair ihre Tore. Im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) werden dann ca. 4.360 Aussteller auf 62.100 qm ihre Neuheiten und Sortimentshighlights vorstellen. Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisierte Messe gilt als weltweit größte ihrer Art und zählt zu den führenden internationalen Plattformen, um neue Geschenkartikel, haptische Werbebotschafter und Trends zu entdecken, Geschäftskontakte zu pflegen und Netzwerke zu erweitern. Die Gelegenheit, ihre Sortimente auf den neuesten Stand zu bringen, nutzten im Vorjahr nach offiziellen Angaben über 48.000 Einkäufer.

Die Hong Kong Gifts & Premium Fair bietet ein umfangreiches Produktangebot, das sich in 19 Themenzonen gliedert, darunter Werbeartikel, Porzellan, Modeaccessoires, nachhaltige Präsente und Technikgadgets. Neu in diesem Jahr ist die World of Beauty, Fitness & Wellbeing, die dem international steigenden Bedarf nach Fitness- und Wellnessartikeln Rechnung trägt. Zum zweiten Mal dreht sich in der Camping & Outdoor Zone alles rund um Outdoor-Aktivitäten – bei der Premiere 2018 waren hier über 90 Aussteller vertreten. Mehr als 130 internationale Marken präsentieren sich wieder in der Hall of Fine Design. Trendige Geschenke, die sich durch Kreativität und Innovation auszeichnen, finden Einkäufer in der World of Gift Ideas. Innovative Ideen zeigen außerdem die jungen Unternehmen in der Start-up Zone. Einen Mehrwert für Aussteller und Besucher bieten auch in diesem Jahr die angebotenen Seminare, Foren und Networking-Events. Hier teilen Branchenexperten ihr Know-how, u.a. zu Trends, Technologien und Marktentwicklungen. Auf einer Sonderfläche werden wie gewohnt die aktuellen Gewinnerprodukte der Hong Kong Smart Design Awards präsentiert.

Inspirierende Ideen für das Verpackungsdesign bietet die 14. Ausgabe der HKTDC Hong Kong International Printing & Packaging Fair. Auf der parallel in der AsiaWorld-Expo stattfindenden Messe wurden 2018 über 480 Aussteller und rund 16.000 Besucher registriert. Premiere feiert hier in diesem Jahr die World of Advertising & Signs Zone. Beide Messegelände verbindet ein kostenloser Shuttleservice.

www.hktdc.com

Bildquelle: HKTDC