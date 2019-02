Klio-Eterna: Doppelte Verstärkung

Seit Januar 2019 unterstützt Jürgen Becker als neuer Area Sales Manager Europe das Außendienst-Team von Klio-Eterna, Wolfach. Der Jungvertriebler betreut internationale Kunden und Geschäftspartner in Skandinavien, den Benelux-Staaten, Frankreich und Österreich. Seinen Einstieg in die persönliche Kundenbetreuung und -beratung bei Klio-Eterna feierte Becker auf der diesjährigen PSI-Messe im Januar, wo er mit seinen umfangreichen Sprachkenntnissen dem größtenteils international ausgerichteten Publikum beratend zur Seite stand.

Zudem gibt es in der Kundenbetreuung von Klio-Eterna eine Veränderung in der Zuständigkeit für die deutschen Vertriebsgebiete Nord und Nordrhein-Westfalen: Ab dem 1. März übernimmt Dilara Süme die Postleitzahlengebiete 1, 2 und 4. Süme ist vielen Kunden und Geschäftspartnern des Schwarzwälder Schreibgeräteherstellers aus dem telefonischen Kundenservice bekannt, wo sie parallel bereits in die Aufgaben als Kundenbetreuerin eingearbeitet wurde.

www.klio.com