Sei Marke!: Völlig vernetzt

„Marken brauchen Follower“ hieß es u.a. am 20. Februar 2019 in der OsnabrückHalle. Unter diesen Titel stellte Social Media-Experte Lucas Hoffmann seinen Vortrag über Sichtbarkeit, Relevanz und Vertrauen in den sozialen Netzwerken, den er im Rahmen des 2. Osnabrücker Marketingtages „Sei Marke!“ vor vollbesetzten Zuschauerreihen hielt. Zahlreiche „Follower“ konnte auch Andreas Schewtzuck, Geschäftsführer der Werbemittelagentur Dr. Wilker und Initiator der Veranstaltung, zählen: 352 Besucher aus über 230 Unternehmen nahmen nach offiziellen Angaben an dem Event teil, das mit einem Vortrag von Patentanwalt Prof. Ulrich Pott zu Markenrechten und einem Gastbeitrag von Dr. Mario Pirzl über die Möglichkeiten des Duftmarketings noch weitere aktuelle Marketingthemen beleuchtete.

Anziehungspunkt neben dem hochkarätigen Vortragprogramm waren die 38 Werbeartikellieferanten, die ihre Sortimente präsentierten, über Herstellungsmethoden aufklärten, Veredelungstechniken erläuterten und Umsetzungsideen lieferten. Zu den Experten für haptische Werbung gesellten sich zudem 14 Partner aus der Region, darunter ein Messebauer, eine Druckerei, ein Miet- und Veranstaltungsservice sowie ein Anbieter von Fotoboxen. Die aus Osnabrück und Umgebung stammenden Dienstleister luden auch ihre eigenen Kunden zu der Veranstaltung ein. Auf diese Weise möchte das „Sei Marke!“-Team Synergien schaffen und in Zeiten der Digitalisierung auch das analoge Vernetzen vorantreiben.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 384 (29. März 2019).

// Jasmin Oberdorfer

www.sei-marke.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media