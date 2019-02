GWW-Newsweek: Früher Start in Wuppertal

Mit einer Neuerung wartete die diesjährige GWW-Newsweek auf: Der Termin in Wuppertal wurde vom Rest der Roadshow im Mai abgekoppelt und vorverlegt. Am 19. Februar fand in der historischen Stadthalle Wuppertal der Auftakt der Newsweek 2019 statt: Wie gewohnt hatten Werbeartikelhändler die Möglichkeit, Industriekunden zu dem Event einzuladen. Einen Tag später folgte – erstmals seit einigen Jahren wieder – ein Handelstag, bei dem nur Werbeartikelhändler Zutritt hatten. Beide Veranstaltungen waren eingebettet in die Jahreshauptversammlung des GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.), die an diesen beiden Tagen in derselben Location durchgeführt wurde.

Obwohl ungewohnt, machte sich der frühe Termin offenbar zumindest für den Industriekundentag bezahlt: Nach offiziellen Angaben nahmen 482 Besucher die Möglichkeit wahr, sich von den 87 Ausstellern kompetent beraten zu lassen und einen kompakten Überblick über die Neuheiten und Trends im Bereich haptische Werbung zu erhalten. Gegenüber dem Vergleichstermin von 2018 im Kölner RheinEnergieStadion (376 Besucher) bedeutet das eine Steigerung von rund 28%. Viele Aussteller lobten die Frequenz v.a. in der ersten Tageshälfte, am Nachmittag ließ der Andrang dann nach. Das Ambiente in dem mehr als 100 Jahre alten Gebäude mit seinen luftigen Höhen und opulenten Verzierungen trug ein Übriges dazu bei, dass sich Aussteller und Besucher wohlfühlen konnten. Das Konzept, Industriekunden, Händler und Lieferantenpartner direkt zusammenzubringen, hat nach wie vor viele Freunde in der Branche.

Die Resonanz am Händlertag, an dem die Stände von 12.00 bis 16.00 Uhr besucht werden konnten, fiel dann erwartungsgemäß schwächer aus: Nach GWW-Angaben kamen 134 Fachbesucher.

Ein ausführlicher Bericht folgt in der nächsten Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 384 (29. März 2019).

// Dr. Mischa Delbrouck

www.gww-newsweek.de