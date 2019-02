HAPTICA live ’19: Green Guide für gezielte Suche

Nur noch drei Wochen, dann öffnet die HAPTICA® live ’19 ihre Tore im World Conference Center Bonn. Am 20. März 2019 zeigen mehr als 190 Aussteller von 09.00 bis 17.30 Uhr an ihren Ständen Klassiker und Trendprodukte haptischer Werbung. Auch das im haptischen Marketing immer wichtiger werdende Thema Nachhaltigkeit spiegelt sich in den Sortimenten vieler Aussteller wider. Wer in dem großen Angebot gezielt nach grünen, fair gehandelten, bio-zertifizierten oder auf andere Weise nachhaltigen Produkten sucht, kann sich dafür in diesem Jahr erstmals am HAPTICA® live Green Guide orientieren: Die Broschüre wird interessierten Besuchern im Eingangsbereich ausgehändigt.

Im Vortragsprogramm wird das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls aufgegriffen: Im Vortrag „Fair beginnt auf dem Feld: Nachhaltiges Merchandising beim VfB Stuttgart“ erklären Jens Bräunig, VfB Stuttgart, und Uli Hofmann, Brands Fashion, wie man die Herzen von Fußballfans mit Bio-Fanklamotten gewinnen kann. Auch in der Best Practice-Show finden sich unter den rund 20 internationalen Kampagnen Beispiele für die gelungene Kommunikation nachhaltiger Botschaften. Vortragsprogramm, Best Practice-Show, die Gewinnerausstellung sowie die Preisverleihung des Promotional Gift Award 2019 geben als konzeptionelle Grundpfeiler der Veranstaltung vielfältige Anregung für den praktischen Einsatz gegenständlicher Werbung.

Die HAPTICA® live wird vom Kölner Verlagshaus WA Media organisiert und richtet sich an Fachbesucher aus dem Werbeartikelhandel, aus Werbeagenturen, Marketing, Vertrieb und Einkauf. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorregistrierung ist erforderlich unter:

www.haptica-live.de