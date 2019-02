memo: Auszeichnung für Transparenz

Der Nachhaltigkeitsbericht 2017/18 der memo AG, Greußenheim, belegt im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 2018 des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Unternehmensinitiative Future den dritten Platz in der Kategorie Mittelstand. Ausgezeichnet wurden insgesamt sechs Unternehmen für die beste Transparenz zum Thema Nachhaltigkeit: die drei Großunternehmen Rewe, BMW und Telekom sowie die Mittelständler Vaude, Lebensbaum und memo. Die Preisverleihung fand am 21. Februar 2019 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin statt. „Die memo AG beschreibt in ihrem Bericht, wie sie mit wesentlichen Herausforderungen wie etwa der Klimawirkung ihrer Logistik umgeht. Der Versandhändler macht transparent, welche Ansprüche er an seine Sortimentsgestaltung anlegt und wie er soziale und ökologische Standards in der Lieferkette berücksichtigt. Auch überzeugt er in der Berichterstattung darüber, wie er Verantwortung für seine Mitarbeiter übernimmt und hat etwa die Mitarbeiterzufriedenheit als wesentlichen Leistungsindikator definiert“, so das Urteil Udo Westermanns, Future, über den Nachhaltigkeitsbericht von memo.

Im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte wurden von IÖW und Future über 100 Berichte deutscher Unternehmen ausgewertet. „Die prämierten Unternehmen gehen in Sachen Nachhaltigkeit voran. Durch ein transparentes Berichtswesen über ihre ökologische und soziale Verantwortung ermöglichen sie es ihren Kunden und Geschäftspartnern ihre Leistungen klar einzuordnen und gegebenenfalls auch Verbesserungen einzufordern“, so Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium. Seit 25 Jahren bewerten IÖW und Future Berichte von Unternehmen zu ihrer Unternehmensverantwortung und stellen Kriterien für gutes Reporting auf. Dabei wurde der memo-Nachhaltigkeitsbericht bereits zwei Mal ausgezeichnet – 2009 mit dem ersten und 2012 mit dem zweiten Platz.

www.memo.de