Neuzugang bei CDH

Die Computer Division Heinemann (CDH), Radevormwald, heißt einen Neuzugang im Unternehmen willkommen: Mit Samuel Heinemann ist einer der zwei Söhne des Firmengründers Martin Heinemann jetzt mit an Bord. „Nach seinem Informatikstudium ist er hochmotiviert, das inzwischen deutlich erweiterte Team tatkräftig zu unterstützen“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Um den Kundenbedürfnissen wie gewohnt praxisnah gerecht zu werden, werde Heinemann jr. sowohl im Support als auch in der Entwicklung eingesetzt. In den Abteilungen Entwicklung, Support und Vertrieb von CDH sind derzeit insgesamt 14 Mitarbeiter beschäftigt.

www.cdh.info