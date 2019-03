ASS Altenburger: Verstärkung im Key Account Management

Seit dem 1. Februar 2019 verstärkt Josephine Thomas das Team von ASS Altenburger als Key Account Managerin. Thomas war bislang als Customer Service Representative für die Spielkartenfabrik Altenburg tätig und unterstützt Kunden des Unternehmens jetzt vor Ort aktiv bei der Entwicklung neuer Spiele. Die 26-Jährige ist selbst leidenschaftliche Brettspielerin, verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und blickt auf mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Kundenberatung sowie Investitionscontrolling zurück. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Team von ASS Altenburger an der Umsetzung kundenindividueller Karten- und Brettspiele mit.

www.spielkarten.com