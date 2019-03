HAPTICA® live ’19: Interaktion inklusive

Dass die HAPTICA® live ’19 ihren Untertitel „Erlebniswelt Haptische Werbung“ nicht grundlos trägt, können die Besucher am 20. März nicht nur an den Ständen der Aussteller sowie in den Sonderausstellungen mit ihren vielfältigen Praxisbezügen feststellen. Auch an anderer Stelle warten Entdeckungen: So dürfen Kaffeetrinker in der Lounge des Veranstalters WA Media (F, F2) die eigens für die HAPTICA® live designten To-go-Becher von Kahla Porzellan, in denen Kaffeespezialitäten ausgeschenkt werden, behalten.

Am benachbarten Stand von Shoe Monkeys (F, F1) erleben die Besucher live, wie Sneaker im Digitaldruck veredelt werden. Als Aktion werden dort zwei Paar Sneaker verlost, die sich die Gewinner im Anschluss an die HAPTICA® live online selbst gestalten können und dann zugeschickt bekommen. Bei puroicepops (F, G8) können Besucher in der HAPTICA® ice-Lounge zwei eigens für die Veranstaltung kreierte und gebrandete Eissorten kostenfrei probieren. Und am Stand von UTC! (H, A 17) darf nach Herzenslust vor Greenscreen und Kamera posiert werden: Aus den Aufnahmen entsteht dann ein kleines Daumenkino, das jeder Teilnehmer direkt mitnehmen kann. Die benachbarte Xing-Lounge ist der Treffpunkt der Kölner Community des Businessnetzwerks, einem der Kooperationspartner der HAPTICA® live.

Detaillierte Informationen rund um die HAPTICA® live ‘19 sowie das Registrierungsformular zur kostenfreien Anmeldung als Besucher finden sich unter:

www.haptica-live.de

Fotos: Sabine Klüser, Beke Milas, © WA Media