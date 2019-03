Schneider erneut „Marke des Jahrhunderts“

Zum wiederholten Mal ist Schneider Schreibgeräte, Schramberg, zur „Marke des Jahrhunderts“ gewählt worden. Damit gehört das Familienunternehmen auch 2019 zu den Marken, die „in besonderem Maße leuchten und dem Verbraucher in einzigartiger Weise Orientierung, Qualität und auch Marken-Geschichte vermitteln“. Eine Doppelseite über die Geschichte und die Produkte des Schreibgeräteherstellers findet sich in der Enzyklopädie Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2019. „Das Buch zeigt, wer Standards gesetzt hat auf seinem Gebiet. Dadurch wird es zu einem Spaziergang durch unser aller Alltagsmythologie, denn die meisten von uns sind aufgewachsen mit den Marken, deren Hintergrund, Geschichte, Bedeutung und Aura hier beschrieben werden“, erläutert Herausgeber Florian Langenscheidt. Jede Marke im Buch steht dabei beispielhaft für eine Produktgattung – bei Schneider ist es der Kugelschreiber, den die Firma in Deutschland zur Marktreife gebracht hat. Die Schramberger waren bereits 2016 zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt worden.

www.schneiderpen.com