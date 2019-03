A&M Kreativfabrik: Doppelte Verstärkung

Die A&M Kreativfabrik freut sich über Verstärkung im norddeutschen Raum: Ab sofort unterstützen Petra Funke und Jessica Stüssel das Vertriebsteam im deutschen Niederlassungsbüro in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. Die A&M Kreativfabrik ist auf die Entwicklung und Produktion nachhaltiger Werbeartikel aus nachwachsenden Rohstoffen spezialisiert und hat ihren Hauptsitz in Wien.

www.kreativ-fabrik.com