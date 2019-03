54. Cadeaux Leipzig: Konstantes Ergebnis

Trendige Wohnaccessoires, hochwertiges Kunsthandwerk, individuelle Designprodukte, originelle Geschenkideen: Auf der 54. Cadeaux Leipzig informierte sich der Fachhandel umfassend über die Neuheiten der Lifestyle-Branche. 9.100 Fachbesucher (Frühjahrs-Cadeaux 2018: 8.900 Fachbesucher) nutzten vom 9. bis zum 11. März 2019 das Angebot der 410 Aussteller und Marken zur Order und Inspiration. „Für den mitteldeutschen Einzelhandel ist und bleibt die Cadeaux Leipzig die erste Adresse, um in puncto Branchenentwicklungen und Trends up to date zu sein“, resümiert Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. Die konstante Besucherzahl und die positive Stimmung hätten einmal mehr gezeigt, dass die Cadeaux als Forum für die Begegnung von Handel und Industrie unverzichtbar ist.

Zeitgemäße Ideen, z.B. mit LEDs beleuchtete Schwib- und Wolkenbogen, präsentierten die Hersteller erzgebirgischer Holzkunst, eine der größten Ausstellergruppen auf der Cadeaux. Bei den Wohnaccessoires dominieren im Frühjahr 2019 pudrige Pastelle wie Rosé, Pistazie, Lavendel und Mintgrün als Symbol für Entschleunigung und Freundlichkeit. Tiermuster und -figuren – etwa Alpaka, Biene, Panda, Pinguin – bleiben angesagt, daneben liegen Wichtel im Trend. Großes Augenmerk richtete die Cadeaux Leipzig auf die Fachbesucher von morgen. So war der Messe-Montag erstmals dem Berufsnachwuchs gewidmet. Unter dem Motto „Blühender Start“ beteiligten sich rund 100 Floristik-Azubis aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Berlin an den eigens organisierten Veranstaltungen wie Trendvortrag, Verpackungs- und Motivations-Workshop oder Floristikwerkstatt.

Die nächste Cadeaux Leipzig findet vom 7. bis zum 9. September 2019 statt, gemeinsam mit der Uhren- und Schmuckmesse Midora sowie der unique 4+1, Fachmesse für Werbetechnik, Textilveredelung, Graviertechnik und Trophäen, die vom ehemaligen Frühjahrstermin in den Herbst umgezogen ist.

www.cadeaux-leipzig.de