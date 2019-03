HAPTICA® live ’19: Look & Feel

Nur noch eine Woche, dann öffnet die HAPTICA® live ’19 ihre Pforten im World Conference Center Bonn: Am 20. März ab 9.00 Uhr geht es für einen Tag um das Look & Feel haptischer Werbung. 199 Aussteller präsentieren dem Fachpublikum die ganze Palette der Produkttrends – von Giveaways über Mailingverstärker, Werbetextilien und Merchandisingartikel bis hin zu hochwertigen Markenartikeln und Prämien. Auch nachhaltige Werbeartikel sind in den Sortimenten vieler Aussteller zu finden – der in diesem Jahr erstmals für die Besucher herausgegebene Green Guide gibt einen Überblick, welche Anbieter nachhaltiger Produkte und Sortimente auf der HAPTICA® live ’19 zu finden sind.

Ein wichtiger USP der „Erlebniswelt Haptische Werbung“, die seit 2013 vom Kölner Verlagshaus WA Media organisiert wird, ist der Fokus auf die Marketingpraxis: In der Best Practice-Show werden erfolgreiche Kampagnen von Unternehmen wie Gaffel, Penny, Pedigree, dem deutschen Handwerk und dem Stadtmarketing Amsterdam gezeigt, im Vortragsprogramm berichten Marketingexperten von Fisherman’s Friend, den Berliner Verkehrsbetrieben, dem VfB Stuttgart, der EDG Entsorgung Dortmund und der Art-Invest Real Estate darüber, wie in ihren Unternehmen haptische Werbung eingesetzt wird. Außerdem im Programm der HAPTICA® live ’19: die Ausstellung und Verleihung des Promotional Gift Award 2019.

Wer seinen Besuch planen und sich im Vorfeld einen Überblick über die Veranstaltung und das genaue Programm verschaffen möchte, kann vorab den HAPTICA® live Eventguide als ePaper dazu nutzen. Vor Ort liegt der Eventguide außerdem in gedruckter Form aus. Die HAPTICA® live richtet sich an Fachbesucher aus dem Werbeartikelhandel, aus Werbeagenturen, Marketing, Kommunikation und Einkauf. Sie ist von 9.00 bis 17.30 Uhr geöffnet; die Teilnahme ist kostenlos, eine Vorregistrierung ist erforderlich unter:

www.haptica-live.de

Fotos: Thomas Gebhard; Beke Milas, © WA Media