PF Concept mit eigener Papierproduktion

Seit März 2019 produziert PF Concept, NL-Roelofarendsveen, in Blackpool ein eigenes Papiersortiment für die Werbeartikelbranche und ergänzt damit sein Portfolio um eine umfassende Kollektion an Haftnotizen, Notizbüchern und -blöcken, Tischkalendern sowie kombinierten Notiz- und Markierungssets mit Gütesiegel „Made in UK“. Für das gesamte Sortiment steht eine große Auswahl an Dekorationsmöglichkeiten zur Verfügung, Flexibilität bei der Umsetzung, wettbewerbsfähige Preise und kurze Lieferzeiten runden das Leistungsspektrum ab. „Es freut mich sehr, dass wir nicht mehr nur Lieferant sind. Wir stellen jetzt unsere eigenen Produkte her und können sie direkt an unsere Kunden verkaufen. Damit gehen wir einen einzigartigen Weg in der Branche. Ein großer Vorteil, weil wir so einen effizienteren und schnelleren Service und kostengünstigere Produkte anbieten können“, erklärt Pieter Boonekamp, Senior Vice President Sales & Marketing Europe bei PF Concept.

www.pfconcept.com