Promowolsch-Eiskratzer: Abmahnung an Bayern München

Sportlich läuft’s beim FC Bayern München wieder einigermaßen rund – seit letzten Samstag ist man wieder Tabellenführer der 1. Bundesliga. Dass die Kleinen aber durchaus auch die Großen ärgern können, mussten die erfolgsverwöhnten Bayern jüngst außerhalb des Platzes erfahren: Der deutsche Rekordmeister verkaufte in seinem Fanshop einen Eiskratzer, der sehr starke Ähnlichkeit mit einem Modell aufwies, das unter dem Namen 2K von Promowolsch – The Customer Factory Wolfgang Schmidt in der Werbeartikelbranche angeboten wird. Allerdings wurde das Produkt nicht über den Rechteinhaber bezogen. Das roch nach einem Foul, das mittlerweile auch entsprechend geahndet wurde. An die Geschäftsführung in der Säbener Straße ging ein Abmahnschreiben mit Unterlassungserklärung ein. Ganz ohne Videobeweis erkannten die Bayern die Rechtmäßigkeit der Ansprüche an und stoppten den Verkauf der Eiskratzer.

Für ein Plagiat des Eiskratzers 2K (links das Original, rechts die Kopie) wurde Bayern München jüngst zurückgepfiffen.

Bleibt allen Bayern-Fans zu wünschen, dass die Bayern-Spieler heute Abend beim Champions League-Knaller gegen Liverpool mehr Übersicht bewahren als ihre Kollegen aus der Merchandising-Abteilung.

www.fcbayern.com

www.promowolsch.de