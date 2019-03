Rösle: „Marke des Jahrhunderts“

Mit dem Ende des Jubiläumsjahres zum 130. Geburtstag, wurde Rösle, Marktoberdorf, noch eine besondere Ehrung zuteil: Das Allgäuer Familienunternehmen wurde zum wiederholten Mal vom Zeit Verlag als eine der „Marken des Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Publiziert wird die Auswahl der am stärksten eingeschätzten deutschen Marken alle drei Jahre von Tempus Corporate, ein Unternehmen des Zeit Verlags, Herausgeber ist Dr. Florian Langenscheidt.

In der aktuellen Ausgabe Deutsche Standards – Marken des Jahrhunderts 2019 werden 200 Marken präsentiert, die als führend in ihrer jeweiligen Produktkategorie gelten und ihre Branche durch Innovationen prägen. Im exklusiven Kreis großer Namen wie BMW, Nivea, Ritter Sport oder Miele wird Rösle mit dem Holzkohle-Kugelgrill No. 1 und der mittlerweile fast schon legendären Knoblauchpresse vorgestellt.

Die „Marken des Jahrhunderts“ werden in einem umfangreichen Auswahlverfahren von einer kompetent besetzten Jury vergeben, die diesjährige Preisverleihung erfolgte im Rahmen des Deutschen Wirtschaftsforums in Frankfurt/Main und findet in einem Turnus von drei Jahren statt.

www.roesle.de