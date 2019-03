uma Junior Cup 2019: Nur Sieger

Kurz vor dem Ende der Winterpause, bevor im Jugendfußball wieder um Punkte und Tore im regulären Spielbetrieb gekämpft wird, fand am 9. und 10. März der uma Junior Cup 2019 statt. An zwei Turniertagen nutzten 42 Mannschaften – insgesamt 390 Mädchen und Jungen – die Spielfelder des FC Fischerbach, um sich auf den anstehenden Spielbetrieb vorzubereiten.

Das Fischerbacher Traditionsunternehmen uma Schreibgeräte Ullmann GmbH richtete das Turnier zum bereits vierten Mal aus – die Investition in die Jugend sei eine Investition in die Zukunft und fester Bestandteil der uma-Geschäftsphilosophie, heißt es in einer Pressemitteilung. Bemerkenswert sei die hohe Zahl der ehrenamtlichen Helfer, die beim FC Fischerbach ihre Zeit in die Jugend investierten, Bewegung und Fußballkunst lehrten und damit Teamfähigkeit, Zielstrebigkeit, Ehrgeiz, Durchsetzungsvermögen und soziale Kompetenz förderten. Eigenschaften, die sich im späteren Berufsleben als hilfreich herausstellen und für uma der Grund seien, als Pate für den Junior Cup zu fungieren.

Bei jedem einzelnen Turnier wurden alle teilnehmenden Mannschaften geehrt, alle Spielerinnen und Spieler erhielten ein persönliches Geschenk. Getreu dem Motto „Egal, wer die Tore schießt, Hauptsache die Jugend gewinnt!“ gab es so letztlich nur Sieger und keine Verlierer.

