doppler: Neuer Key Account Manager

Die doppler H. Würflingsdobler GmbH, Simbach am Inn, heißt einen neuen Key Account Manager im Team willkommen: Ab sofort ist Michael Tax für die Kundenbetreuung in Nord- und Westdeutschland zuständig. Tax war nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann 2011 sieben Jahre für Samsonite tätig und absolvierte parallel ein Bachelorstudium in BWL und Wirtschaftspsychologie. Nach einem halben Jahr Tätigkeit als Junior Key Account Manager Retail bei Inspirion stellt er sein Know-how und seine langjährige Erfahrung jetzt in den Dienst des Schirmspezialisten.

www.dopplerschirme.com