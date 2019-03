HAPTICA live ’19: Ein gutes Gefühl

Look & Feel lautete das Motto der HAPTICA® live ‘19 am 20. März 2019. Und jede Menge zu sehen und zu (er-)fühlen gab es auch für die nach offiziellen Angaben 1.840 Besucher (Vorjahr: 1.803 Besucher) der insgesamt siebten „Erlebniswelt Haptische Werbung“. 198 Aussteller (Vorjahr: 193) präsentierten im World Conference Center Bonn (WCCB) Neuheiten, Bestseller und Highlights aus ihren Programmen. Markenartikler, renommierte Spezialisten, Global Player mit Vollsortimenten, Nischenanbieter und trendige Start-ups zeigten nicht nur, was bei Produktklassikern wie Textilien, Schreibgeräten, Drinkware, Elektronik, Plüsch oder Süßigkeiten en vogue ist, sondern überraschten auch immer wieder mit ganz neuen Produktideen – ob essbare Kaffeebecher, personalisierbare Sneaker oder faltbare Sitzwürfel, Notizbücher, deren Seiten nach Erwärmung in der Mikrowelle neu beschrieben werden können, oder Schokolade, die hilft, Bäume zu pflanzen. Neben individuell anpassbaren Lösungen fiel auch der Trend zu mehr Nachhaltigkeit auf, dem der Veranstalter WA Media auch mit dem erstmalig aufgelegten „Green Guide“ Tribut zollte.

Als Publikumsmagnet erwies sich einmal mehr das Vortragsprogramm: Beim Vortrag von Michael Geiseler, Fisherman’s Friend, waren alle 200 Sitzplätze belegt, aber auch die Ausführungen von Sandra Dräger und Melanie Sarabi-Darian (EDG Entsorgung Dortmund), Ann-Kathrin Krämer (Art-Invest Real Estate) und Judith Dobner (Counterpart) sowie Jens Bräunig (VfB Stuttgart) und Uli Hofmann (Brands Fashion) stießen auf großes Interesse. Krankheitsbedingt musste der Vortrag von Frank Büch (BVG) kurzfristig ausfallen.

Reichlich Inspirationen boten zwei weitere Programmpunkte der HAPTICA® live. So wurden in der wie immer liebevoll dekorierten Best Practice-Show 17 internationale Cases ausgestellt, die beispielhaft das Kreativpotenzial haptischer Werbung illustrierten: von der Matrjoschka-Figur, die die Phasen eines Transgender-Kindes veranschaulicht, bis hin zum Lolli, der gleichzeitig zur Gewinnung von Stammzellenproben im Kampf gegen Leukämie dient. Erstmalig wurden auch die 44 Preisträger des Promotional Gift Award 2019 nicht in Vitrinen, sondern in einer offenen Präsentationsform vorgestellt, die es den Besuchern ermöglichte, die Gewinnerprodukte nicht nur anzuschauen, sondern selbst auszuprobieren und haptisch zu erleben. Traditionsgemäß erhielten die Preisträger auch ihre Trophäen im Rahmen einer kurzweiligen Preisverleihung auf der HAPTICA® live.

Aussteller und Besucher lobten übereinstimmend die Vielzahl interessanter Gespräche, die kommunikative und harmonische Grundstimmung, die konsequent umgesetzte, an den Hausfarben von WA Media ausgerichtete neue CI der Veranstaltung und nicht zuletzt die Wohlfühl-Atmosphäre, zu der auch Annehmlichkeiten wie ein Kaffeebike und die HAPTICA® ice-Lounge, diverse Gewinnspiele der Aussteller oder die Möglichkeit, die Hauptrolle in einem Daumenkino zu übernehmen, gehörten. Allgemein wurde ein erneuter Qualitätszuwachs konstatiert. Es scheint, als sei es gelungen, den Besuchern aus Marketing, Einkauf, Agenturen und dem Werbeartikelhandel ein gutes Gefühl für die Power haptischer Werbung zu geben.

Auch das in der Branche einzigartige Konzept, dass Werbeartikelanwender sich direkt – ohne Einladung über einen Werbeartikelhändler – für die Veranstaltung anmelden können, hat sich etabliert. Rund zwei Drittel der Besucher sind Anwender, etwa ein Drittel ist der Branche zuzurechnen. Der Erstbesucheranteil lag bei 55%.

Die nächste Ausgabe der HAPTICA® live findet am 18. März 2020 erneut im WCCB statt. Ein ausführlicher Bericht zur HAPTICA® live ’19 folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 384 (29. März 2019).

// Dr. Mischa Delbrouck

Ausstellerstimmen

Volker Ernst und Niklas Stoll, Hachez Wir sind zum ersten, aber garantiert nicht zum letzten Mal dabei. Direktkontakte sind für uns wichtig, daher lohnt sich die HAPTICA® live eher als die PSI-Messe. Weil die Veranstaltung räumlich und zeitlich kompakt ist, kommt jeder Besucher am Stand vorbei – egal, wo man steht. Auch die Qualität der Besucher stimmt, und wir freuen uns über interessante Gespräche und konkret geplante Projekte. Organisatorisch ist ebenfalls alles top bis hin zum Catering. Lara Dack, nefsu Einige Besucher haben unsere Installation zum Thema Einwegmüll leider als Mülleimer genutzt und sich sehr freigiebig an den ausgestellten Bambusbechern bedient, die nicht als Giveaway gedacht waren, aber alles in allem hatten wir einen erfolgreichen Messetag mit hoher Besucherfrequenz am Stand und guten Kontakten. Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr mit einer Kollegin mehr am Stand den Besucherstrom auffangen konnten. Andreas Schuldes, Anda Present Ab halb zehn waren die Gänge voll, und wir hatten gut zu tun. Trotz der schwankenden Qualität der Besucher gab es einige vielversprechende Anfragen und Projekte, die wir gemeinsam angehen können. Der Standort nahe der Bühne war für uns vorteilhaft, da nach jedem Vortrag eine Besucherwelle an unseren Stand kam. Das ein oder andere organisatorische Detail haben wir im Vorfeld übersehen, aber dank flexiblem Handling vor Ort hat alles geklappt. Stefan Pritschet, Pins & mehr Die Frequenz war zwar eher etwas geringer als in den Vorjahren, aber wir waren immer beschäftigt. Das Publikum ist bunt gemischt, was uns sehr gut gefällt. Es waren einige „Megakandidaten“ unter den Besuchern, große Unternehmen und Institutionen wie das BKA mit entsprechendem Potenzial. Ein echtes Interesse am Werbeartikel war spürbar und die Qualität der Gespräche dementsprechend hoch. Myriam Leitner, Niederegger Wir waren von Anfang an bei der HAPTICA® live als Aussteller dabei und kommen immer wieder gerne. Auch in diesem Jahr hatten wir gut zu tun und haben viele nette und gute Gespräche geführt. Das Interesse ist vorhanden, wir haben viele konkrete Anfragen verzeichnet. Frank Wenning, Bic graphic Ein sehr voller Stand und viele interessante Gespräche – uns hat die Messe sehr gut gefallen. Da wir nur über den Handel verkaufen, haben wir Industriekunden, die ohne Einladung eines Händlers angereist sind, einen Handelspartner vorschlagen. Spannend ist nicht zuletzt das Spektrum der Aussteller – wir haben einige neue Unternehmen kennengelernt. Das Bühnenprogramm hat uns vormittags nicht gestört, die Verleihung des Promotional Gift Award ist allerdings etwas zu laut. Thomas Gradwohl, travelite Es war mal wieder eine tolle, erfolgreiche Messe. Das schöne Wetter scheint bei den Besuchern nochmal extra für gute Laune zu sorgen. Interessant ist, dass hier funktioniert, was woanders für einen riesigen Aufschrei sorgt, nämlich, dass Industriekunden auch ohne Begleitung von Werbeartikelhändlern erscheinen. Wir schlagen, wenn möglich, einen Händler vor oder machen das Direktgeschäft zum Industriepreis. Die Besucherqualität war heute wieder top – von der Deutschen Post über Schwäbisch Hall bis hin zur Telekom waren große Namen vertreten.

Besucherstimmen

