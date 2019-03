Fluid Branding eröffnet Büro in Malta

Fluid Branding, GB-London, hat zusätzlich zu seinen acht Dependancen in Großbritannien, Irland und den Niederlanden jetzt ein Büro in Malta eröffnet und treibt damit seine Expansion in den europäischen Werbeartikelmarkt voran. „Wir haben die Notwendigkeit gesehen, den Service für unsere bestehenden Kunden zu verstärken und uns gleichzeitig noch internationaler aufzustellen. Nach Dublin und Amsterdam war die Eröffnung des Offices in Malta ein logischer Schritt, da wird dort einen wachsenden Kundenkreis verzeichnen. Weitere Büros in Europa werden voraussichtlich folgen“, erklärt Miles Lovegrove, Managing Director von Fluid Branding.

Fluid Branding gehört zu den größten britischen Werbeartikelhändlern und verzeichnet seit Jahren wachsende Umsatzzahlen. Kürzlich hat das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung „BPMA Distributor of the Year“ des britischen Branchenverbandes gewonnen und konnte zudem das dritte Jahr hintereinander den Titel „Distributor of the Year“ von Sourcing City für sich verbuchen. Außerdem hat der Werbeartikelspezialist zum mittlerweile vierten Mal in Folge den „Feefo’s Gold Trusted Service Award“ erhalten, der konstant hohe Kundenbewertungen honoriert. Zu den Kunden von Fluid Branding gehören u.a. Google, Sky Sports, Netflix, Disney und HSBC.

