GeigerBTC: Neue Supplier Relationship Managerin

Ab sofort bekleidet Laura Brannan bei GeigerBTC, GB-Hayes, die Position als Supplier Relationship Manager. Brannan verfügt über mehr als sechs Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche und wird sich künftig auf den Aufbau und die Pflege der Lieferantenbeziehungen konzentrieren. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten, die uns den Zugang zu Ideen, Ressourcen und Innovationen liefern. Nur so können wir sicherstellen, dass wir unseren Kunden den besten Service bieten“, erläutert Brannan, die in ihrer neuen Funktion eng mit Jason Darbyshire zusammenarbeiten wird, der 2018 als Marketing Director ins Unternehmen eintrat.

GeigerBTC ist nach eigenen Angaben der größte Werbeartikelhändler Großbritanniens in Privatbesitz. Das Unternehmen beliefert Kunden aus aller Welt mit gegenständlicher Werbung, Merchandisingartikeln sowie Textilien und verfügt über eine eigene Druckerei und Stickerei.

www.geigerbtc.com