Neuzugang bei CDH

Über ein neues Teammitglied freut sich die Computer Division Heinemann (CDH), Radevormwald: Mit Cornelius vom Stein ist seit November 2018 erstmals ein Grafikdesigner mit an Bord, der das Unternehmen bei der Erstellung von Broschüren, Werbeanzeigen, einem neuen Corporate Design und Werbefilmen unterstützt. Vom Stein hat an der Hochschule für Medien- und Kommunikationswissenschaften in Köln und Berlin studiert und im Sommer 2018 seinen Bachelor im Bereich Corporate Design gemacht.

Aufgeteilt auf Entwicklung, Support und Vertrieb arbeiten bei CDH 14 Mitarbeiter.

www.cdh.info