Good Life Books & Media: Mehr als lesenswert

Vom Konzept bis zum Lektorat, vom Cover bis zum Seitenlayout, vom Druck bis zur Auslieferung – das Münchener Start-up Good Life Books & Media stimmt Bücher und Papeterieartikel gestalterisch und inhaltlich flexibel auf die Botschaften werbender Unternehmen ab.

Bücher zählen zu den meistgekauften Geschenkprodukten. Wer auf puren Nervenkitzel steht, freut sich über einen spannenden Thriller, Leseratten mit romantischer Ader verschlingen einen Liebesroman nach dem anderen, Kinder lauschen gebannt fantastischen Geschichten, und bildungshungrige Bücherwürmer stillen ihren Wissensdurst mit historischen Abhandlungen oder Biographien. Und selbst im weniger lesebegeisterten Umfeld können Schenkende mit Printprodukten punkten – sei es mit einem Ausmalbuch für Erwachsene, einem lustigen Comic oder einem Kalender mit Sinnsprüchen. Oliver Rehme, Geschäftsführer von Good Life Books & Media, weiß genau, wie beliebt Bücherpräsente sind: „Von 1.000 Befragten planten im letzten Jahr 43%, zu Weihnachten Bücher bzw. E-Books zu verschenken – so die Erhebung eines bekannten Statistik-Portals. Ein Wert, den nur noch Gutscheine bzw. Geld übertreffen. Was im privaten Bereich gut ankommt, lässt sich auch bestens für Promotionzwecke einsetzen.“ Wie gut das funktioniert, weiß Rehme aus langjähriger Erfahrung: Über zehn Jahre war er für den Sachbuchverlag Dorling Kindersley tätig und baute dort u.a. das Industriebusiness für Auftragsproduktionen auf. „Bei der Auswahl der Printprodukte und Inhalte konnte ich damals nur auf ein einziges Verlagsportfolio zurückgreifen. Jetzt bin ich mit verschiedenen Partnern vernetzt, sodass meinen Kunden sämtliche Möglichkeiten aus der bunten und vielfältigen Verlagswelt offenstehen.“

Im Juli 2018 gegründet, arbeitet das Start-up aktuell mit 14 Verlagshäusern zusammen, darunter namhafte Unternehmen wie der Coppenrath Verlag, die Bastei Lübbe AG sowie die Vemag Verlags- und Medien AG, zu der u.a. der RatgeberverlagKomet, der Kinderbuchverlag Schwager & Steinlein, der auf Sachbücher und Kulinarik spezialisierte Fackelträger-Verlag sowie die Content-Agentur Apollo Medien gehören. Damit können Rehme und sein Team aus einem Pool von unzähligen Print- und Online-Produkten schöpfen.

Breites Spektrum

Ein Buch in ein ansprechendes Werbepräsent zu verwandeln, gelingt Good Life Books & Media auf ganz unterschiedliche Art und Weise: Unternehmen, die sich z.B. am Jahresende bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern mit einem beliebten Bestseller für die gute Zusammenarbeit bedanken möchten, können mit CI-gerecht gestalteten Banderolen, Einlegern, Flyern oder Lesezeichen zusätzlich eigene Botschaften transportieren. Des Weiteren lassen sich Firmenlogos – von dezent bis markant – auf dem Cover platzieren. Noch mehr Individualität schaffen vollflächig veredelte Buchumschläge. Am aufwendigsten und zugleich aufmerksamkeitsstärksten ist die Fertigung gänzlich eigener Printprodukte. Rehme: „Bei der Anfertigung von Jahrbüchern, Firmenchroniken oder Informationsbroschüren werden uns meist Texte und Fotos zur Verfügung gestellt, die wir aufbereiten. Auf Wunsch liefern wir aber auch komplett maßgeschneiderte Inhalte, schreiben auf die Produkt- und Markenwelt des Unternehmens zugeschnittene Geschichten und entwickeln stimmige Illustrationen. Jedes Projekt ist eine Herausforderung, da wir immer wieder aufs Neue das zum Kunden und Anlass bestmögliche Produkt kreieren wollen.“

Wenn Banken ihre kleinen Kunden am Weltspartag mit einem Giveaway beglücken möchten, könnte das z.B. ein Malbuch mit passenden Motiven sein. Netter Nebeneffekt: Wer durch seine Promotion Kindern den Zugang zu Büchern ermöglicht, leistet einen wichtigen Beitrag zur aktiven Leseförderung. Die Rechenkünste der Kunden von morgen lassen sich wiederum mit Spielgeld fördern, das Good Life Books & Media im Auftrag eines Kreditinstituts produzierte – inkl. Abstimmung mit der Bundesbank, die immer ein Auge darauf hat, welche Scheine in Umlauf gebracht werden. Eigens angefertigte Artikel druckt das Start-up ausschließlich auf FSC-zertifiziertem Papier.

Kulinarische Grüße

„Kochen & genießen“ ist ein weiteres Themenfeld, in dem Good Life Books & Media bereits in den ersten Monaten nach Firmengründung mehrere Projekte umgesetzt hat. Für eine POS-Aktion von Hachez Chocolade entwickelte das Start-up zwei Rezeptbroschüren, in denen die Zutaten der beiden neu eingeführten Schokoladenkreationen kulinarisch aufgegriffen wurden. Beim Kauf von zwei Tafeln Schokolade erhielten Kunden ein Rezeptheft gratis dazu. Gleich ein komplettes Kochbuch überreichte der Getränkekonzern Mineralbrunnen Überkingen-Teinach guten Geschäftspartnern aus Gastronomie und Fachhandel. Rezeptentwicklung und Bebilderung erfolgten in enger Abstimmung mit dem Unternehmen, dessen Mineralwässer, Fruchtsäfte und Co. der Fotograf stimmungsvoll in die Food-Szenerien einbaute. „Bücher erzählen die Geschichte zu Marken, erwecken sie zum Leben und machen sie emotional erlebbar“, erläutert Rehme. „Und was in Büchern steht, das stimmt. Sie sind das Sinnbild für Glaubwürdigkeit, Qualität und Kompetenz – das überträgt sich auf das werbende Unternehmen. Kaum ein anderer Werbeartikel lässt sich zudem so flexibel auf Einsatzzweck und Zielgruppe zuschneiden und wirkt so nachhaltig. Oftmals bleiben die Produkte jahrelang im Besitz des Empfängers.“ Rehme liefert sogar noch ein weiteres wichtiges Argument, das für den Einsatz von Büchern als Werbeträger nicht unerheblich ist: „Printobjekte strahlen für den Beschenkten einen hohen Wert aus, sind aber in der Anschaffung vergleichsweise günstig.“ Wer sich persönlich von dem Angebot und 360-Grad-Serviceversprechen des Münchener Start-ups überzeugen möchte, kann die Bücherspezialisten am 20. März 2019 auf der HAPTICA® live im World Conference Center in Bonn besuchen.

// Jasmin Oberdorfer

www.goodlifebooks.de

Bildquelle: Adobe Stock (1); Good Life Books & Media (2)