Red Dot Design Award für Sahm

Glasspezialist Sahm, Höhr-Grenzhausen, hat für sein Bierglas Praha Seidel den Red Dot Design Award erhalten. Das von Designer Rony Plesl entwickelte Glas in ellipsenförmiger Kugelschliff-Optik ist eine Hommage an die barocke Architektur der Stadt Prag, die sowohl für ihre historische Altstadt als auch für die tschechische Braukunst weltberühmt ist. Die Vertiefungen sowie der ergonomische Henkel ermöglichen eine ideale Handhabung des Glases.

Mit dem Praha Seidel gewinnt Sahm bereits zum wiederholten Mal den Red Dot Design Award. „Der Gewinn dieses bekannten Preises ist eine Bestätigung unserer Arbeit, die den Designgedanken mit dem Anspruch an Funktionalität zusammenbringt. So unterstützen wir nachhaltig die handwerkliche Arbeit sowie die Intention des Bierbrauers bei jeder seiner Kreationen“, so Sahm-Geschäftsführer Michael Sahm.

Der Red Dot Design Award, dessen Ursprünge bis 1954 zurückreichen, ist ein weltweit anerkanntes und begehrtes Qualitätssiegel und zählt zu den wichtigsten internationalen Wettbewerben für Produktdesign und Architektur. Offiziell geehrt werden die diesjährigen Preisträger am 8. Juli 2019 im Essener Aalto-Theater.

www.sahm.de