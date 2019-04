akatex: Erstes Baumwollseminar

Die Bremer Baumwollbörse und das Bremer Faserinstitut bieten am 20. November 2019 erstmals gemeinsam mit der Akademie für Textilveredlung sowie der Fachmesse PromoTex Expo ein Baumwollseminar in Bremen an. Die eintägige Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus den Bereichen Werbetextilien, Corporate Fashion, Berufskleidung sowie textile Accessoires. Karsten Fröse und Elke Hortmeyer von der Bremer Baumwollbörse sowie Axel Drieling vom Faserinstitut Bremen führen in die Welt des Baumwollhandels ein und vermitteln fundiertes Grundlagenwissen sowie Fachkenntnisse über den Rohstoff Baumwolle und seine Verarbeitung. Die Seminarteilnehmer lernen u.a. die verschiedenen Faserarten und -qualitäten kennen, erfahren Wissenswertes über Prüfungsmethoden und erhalten Informationen zur Nachhaltigkeit des Materials. Die Baumwollbörse gibt zudem Einblicke in ihr Labor sowie die Arbitrage- und Klassierräumlichkeiten. Weiterer Kooperationspartner der Veranstaltung ist die Online-Plattform Signforum24.

Am Abend des 20. November laden dann die drei Düsseldorfer Fachmessen PromoTex Expo, viscom und PSI Textilspezialisten, Werbetechniker und Werbeartikelprofis ab 18 Uhr zum kostenfreien Stammtisch in den Bremer Ratskeller ein. Zum Stammtisch wird um gesonderte Anmeldung gebeten.

www.aka-tex.de