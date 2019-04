GWW: Neue Mitarbeiterin

Der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) hat sein Team verstärkt: Seit Anfang März unterstützt Ira Kunert das GWW-Team in der Frechener Geschäftsstelle. In ihrer Aufgabe als Office Managerin und Ansprechpartnerin in der Buchhaltung ist Kunert ab sofort Anlaufstelle für alle dem GWW angeschlossenen Unternehmen. „Wir freuen uns sehr, Ira Kunert als neue Mitarbeiterin gewonnen zu haben und so die dringend benötigte Unterstützung bei der Bewältigung der zahlreichen Aufgaben zu erfahren“, so GWW-Geschäftsführer Ralf Samuel über den Neuzugang.

