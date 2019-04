Neue Vertriebsstruktur bei Envirosax

Envirosax, AUS-Southport, hat sich in Europa neu aufgestellt. Ab sofort werden Vertrieb und Versand von der Envirosax Europe Limited mit Sitz im irischen Dublin gesteuert. Neuer Ansprechpartner ist Paul McGowan. In den kommenden Monaten investiert das auf die Produktion wiederverwendbarer Tragetaschen und Trinkflaschen spezialisierte Unternehmen zudem in die Entwicklung neuer Designs, die Auffrischung des Webauftritts sowie neue Marketingaktivitäten.

Die neuen Kontaktdaten lauten:

Envirosax Europe Limited

The Black Church

St. Mary’s Place

IRL-Dublin 7

Tel.: +44/20/81333877

paul@envirosax.eu

www.envirosax.eu