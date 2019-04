Halfar: Neue Vertriebsleitung

Mit Wirkung zum 31. März 2019 hat Peter Leseberg, seit 2005 Leiter Vertrieb und Marketing bei Halfar, das Bielefelder Unternehmen verlassen, um mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Köln leben zu können. Armin Halfar und Kathrin Stühmeyer-Halfar, beide Geschäftsführer des Werbetaschenspezialisten, verabschiedeten Leseberg nach eigenen Angaben ausgesprochen ungern, haben jedoch für die privat motivierte Entscheidung volles Verständnis. Zu Lesebergs besonderen Verdiensten in Jahren stetigen Wachstums hätten insbesondere der Aufbau und die Weiterentwicklung der Marke Halfar sowie die Leitung des am professionellen Werbeartikelhandel ausgerichteten Vertriebs gehört.

Die Vertriebsleitung Promotiontaschen bei Halfar liegt ab sofort in der Verantwortung von Jens Brand, der bisher die Geschicke des Vertriebs in Norddeutschland leitete. Für Brand tritt Jan Polikeit, zuletzt Kundenbetreuer im Verkaufsteam Norddeutschland, die Gebietsverkaufsleitung Deutschland Nord an. Simone Rath, die ebenfalls schon mehrere Jahre bei Halfar im Marketing und Produktmanagement tätig ist, übernimmt die Marketing-Gesamtleitung.

www.halfar.com