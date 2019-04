Klio-Eterna: Verabschiedung in den Ruhestand

Die Klio-Eterna Schreibgeräte GmbH & Co KG, Wolfach, hat mit Konrad Volk einen langjährigen Mitarbeiter nach 34 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Bei einer feierlichen Zusammenkunft von Kollegen und befreundeten Geschäftspartnern auf dem Firmengelände des Schreibgerätespezialisten ließ Edeltraud Syllwasschy, geschäftsführende Gesellschafterin bei Klio-Eterna, in einer Rede den persönlichen Werdegang des Technischen Leiters Revue passieren und dankte ihm für die langjährige Treue, den engagierten Einsatz sowie die Zusammenarbeit in den vergangenen 34 Jahren.

Volk begann seine berufliche Laufbahn bei Klio-Eterna am 1. Oktober 1984 als Betriebsleiter. Zu diesem Zeitpunkt gliederte sich der Firmensitz des Schwarzwälder Schreibgeräteherstellers in Wolfach in die vier Abteilungen Kunststoffspritzerei, Siebdruck, Werkzeugbau und Versand. In den folgenden Jahren wurde Volk erst zum Einkaufsleiter und dann zum Technischen Leiter ernannt und war in dieser Funktion maßgeblich am Aufbau der Produktionsabteilung für automatische Montage sowie der Minen- bzw. Minenspitzenfertigung beteiligt. Zwischen 1985 und 1989 betreute er zudem den Erweiterungsbau des Firmengebäudes. Ebenfalls zum Tagesgeschäft zählten der Besuch von Lieferanten- und Geschäftspartnern sowie internationalen Messen. Nicht zuletzt entstanden unter Volks Leitung die bekannten Schreibgerätemodelle Euro, Cobra und Zeno.

www.klio.com