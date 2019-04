Arpe launcht neues Mikrofasergewebe

Arpe Barcelona hat ein neues Mikrofasergewebe aus recycelten PET-Flaschen und Polyestermaterialien entwickelt. Das Gewebe stellt eine Weiterentwicklung des bisher eingesetzten Materials dar, garantiert eine hohe Farbechtheit und ist Oeko-Tex-zertifiziert. Laut Unternehmensangaben zeichne sich die Produktion des Gewebes im Vergleich zu herkömmlichen Herstellungsmethoden durch einen geringeren Energie- und Wasserverbrauch sowie einen geringeren CO2-Ausstoß aus und belaste daher die Umwelt weniger. Bis auf Weiteres werden alle Handtücher und Kissen, die Arpe im Digitaldruck veredelt, aus dem neuen Material hergestellt.

Die Neuentwicklung ist Teil der auf nachhaltiges Wirtschaften ausgerichteten Unternehmensstrategie „Ready for the coming future 2017-2020“. Damit einher geht auch die Teilnahme Arpes an dem europäischen Forschungs- und Innovationsförderprogramm „Horizont 2020“. Das Programm unterstützt Firmen mit großem Internationalisierungspotenzial bei der Umsetzung marktorientierter Innovationsprojekte und der Entwicklung neuartiger Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

www.arpebarcelona.com